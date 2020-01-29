رئيس القابضة للمياه يعلن نجاح خطة التدريب نظريا وميدانيا

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نجاح خطة التدريب المنفذة للشركة القابضة والشركات التابعة، والتى تم وضعها طبقا للاحتياجات الفعلية للعاملين فى جميع التخصصات تماشيا مع السياسة العامة للدولة فى رفع وبناء قدرات العاملين وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، من خلال تطبيق جميع أساليب التدريب والتى تنوعت بين التدريبات النظرية والميدانية، وكذلك تطبيق التحول الرقمى فى تقديم خدمات التدريب بنظام (E-learning).





وأوضح المهندس ممدوح رسلان، في بيان اليوم، الأربعاء، أن منظومة التدريب الإلكترونى تهدف إلى دعم العنصر البشرى وتوفير الخدمات فى جميع الأوقات للعاملين وإنشاء مكتبة إلكترونية تتيح المواد العلمية لهم وتجهيز استديو لتسجيل المحاضرات، الأمر الذى يحقق المتطلبات التدريبية للقطاع من ناحية ودور الشركة المجتمعى من خلال توفير برامج تدريبية لطلبة الجامعات فى التخصصات الفنية تأهلهم إلى سوق العمل وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة من خلال أفضل الأنظمة التدريب العالمية من ناحية أخرى.





وقال إن الشركة خصصت برامج تدريبية لتأهيل طلبة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى فى جميع المجالات التى تخدم الشركة القابضة وشركاتها التابعة.





وفى مجال التعاون بين الجهات العلمية والبحثية، أوضح المهندس ممدوح رسلان أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والمراكز العلمية الخاصة التي تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم تنفيذ مبادرة "فعاليات الأسابيع التدريبية" من خلال الإدارة العامة للتدريب بالشركة، والتى تم تفعيلها خلال عام 2019 والتى تستهدف تدريب 30% من العاملين بجميع الشركات التابعة والشركة القابضة فى جميع المجالات، وأسفرت عن تنفيذ 680 دورة تدريبية تخصصية وتدريب 24 ألف متدرب فى تخصصات التشغيل والصيانة، وجودة مياه الشرب، ومعامل الصرف الصحى، مع قياس أثر المردود التدريبى للبرامج المنفذة للوقوف على مستويات اﻷداء وقياس العائد من تلك البرامج.