المصري في مواجهة الجونة تحت شعار من أجل العودة للانتصارات

يستضيف نادي المصري البورسعيدي منافسه الجونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة عصرًا باستاد السويس الجديد في إطار الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري الممتاز.





ويدخل المصري البورسعيدي المباراة وهو منتشي أفريقيًا بالفوز بهدف دون رد على فريق نواذبيو وضمان التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





بينما على الصعيد المحلي فيسعى المصري بقيادة ايهاب جلال الي العودة الي الانتصارات من جديد، حيث غاب عنه الفوز في آخر 4 مباريات.





وفي الإطار ذاته يبحث فريق الجونة عن العودة لطريق الانتصارات هو الآخر وذلك خاصة أنه فشل في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري الممتاز.



