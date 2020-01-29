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حوادث

تعدت عليها بـ عصا.. عرض المشرفة المتهمة بضرب فتاة داخل دار رعاية على النيابة العامة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
عرضت قوة أمنية بقسم أول العاشر من رمضان اليوم، الأربعاء، "أمانى. إ"، أستاذ دكتور بقسم الطفولة كلية التربية جامعة المنوفية، على نيابة العاشر من رمضان، لمباشرة التحقيقات معها، فى واقعة تعديها بالضرب المبرح على طالبة بدار الأيتام بعصا غليظة وسط استعطاف الفتيات.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمحافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو أكدوا أنه لمشرفة بجمعية تدعى نهر الحياة، بمدينة العاشر من رمضان، تعتدى بالضرب المبرح على نزيلة يتيمة من الدار وسط حالة من الصراخ لباقى النزيلات واستعطافها لتترك الفتاة.

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فيما سادت موجة من التعاطف مع الفتاة اليتيمة، مطالبين بسرعة التحقيق مع المشرفة والتي ظهرت في الفيديو تحمل عصا غليظة تضرب بها الفتاة وتتوعدها.

من جانبه، فقد أكد محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه قام بإحالة واقعة تعدى إحدى مشرفات دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح على فتاة يتيمة إلى النيابة العامة.

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وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إنه تم إيفاد لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى، للتحقيق العاجل فى الواقعة، بعد وصول شكاوى بتداول مقطع فيديو لواقعة التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف أنه تم تحرير محضر يحمل رقم 1161 لسنة 2020، جنح قسم أول العاشر من رمضان، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
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