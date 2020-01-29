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محافظات

اجتماع لتحديد المناطق غير المخططة في الأقصر.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شهد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، الاجتماع الخاص بتحديد المناطق غير المخططة بالمراكز والمدن المختلفة للمحافظة بغرض تطويرها ورفع كفاءة المرافق بها.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وقيام صندوق العشوائيات بوضع خطة للارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيا واجتماعيًا واقتصاديا، وذلك من خلال رفع كفاءة الشبكات وإنارة الطرق الرئيسة والداخلية والبنية التحتية.

ووجه اللواء أشرف موافي رؤساء المدن لتشكيل لجان متخصصة لإعداد المقايسات اللازمة في إطار خطة زمنية لتنفيذ وتسليم تلك الأعمال لموافاة صندوق تطوير العشوائيات بقيمة الاعتمادات المالية المطلوبة.

من جانبه، أوضح المهندس عبد المسيح نبيل، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، أن التطوير يستلزم وصفا عاما للمناطق المطلوب تطويرها من حيث المساحة وعدد السكان والخدمات وموقع المنطقة بالنسبة للمدينة وعمل خرائط لشبكات الصرف الصحى وشبكات الكهرباء التي تحتاج لإحلال وتجديد والطرق التى تحتاج إلى رصف ووضع أسماء أو أرقام للشوارع غير المعنونة.

حضر الاجتماع رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الإدارات الهندسية بالمدن المختلفة.
اجتماع لتحديد المناطق غير المخططة في الأقصر.. صور
اجتماع لتحديد المناطق غير المخططة في الأقصر.. صور
اجتماع لتحديد المناطق غير المخططة في الأقصر.. صور
اجتماع لتحديد المناطق غير المخططة في الأقصر.. صور
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