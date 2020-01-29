فوز سلة المغرب بنات بذهبية البطولة الأفريقية للأولمبياد

حقق المنتخب المغربي لكرة السلة بنات المركز الأول والميدالية الذهبية منافسات كرة السلة في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص ، بعت تغلبه على نظيره منتخب مصر في النهائي بنتيجة 27 - 24 في المواجهة الأولى لليوم الرابع والأخير من المسابقة.





وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.





وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين .





وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي :

-الشوط الأول : 2-1 لمصر

-الشوط الثاني : 5-4 لمصر

-الشوط الثالث : 16-13 لمصر

-الشوط الرابع : 27-24 لمنتخب المغرب الذي حول النتيجة في الثواني الأخيرة .





ومثل منتخب مصر : منى حاتم وندى مجدي وياسمين محمد وبسمة محمد وهدير أشرف وهايدي ياسر وندى عزت وميادة عادل ومريم حسام ومنة الله كريم ، ومثل منتخب المغرب : فاطمة عبد الرحمن وفاطمة بيتشو وايمان بوشان ونادية الخطاب ومنال الدريسى سكينة أبو فارس .

وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية .





وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة .





وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.