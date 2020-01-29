AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فوز سلة المغرب بنات بذهبية البطولة الأفريقية للأولمبياد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
حقق المنتخب المغربي لكرة السلة بنات المركز الأول والميدالية الذهبية منافسات كرة السلة في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص ، بعت تغلبه على نظيره منتخب مصر في النهائي بنتيجة  27 - 24 في المواجهة الأولى لليوم الرابع والأخير من المسابقة.

وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.

وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين .

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي :
-الشوط الأول : 2-1 لمصر 
-الشوط الثاني :  5-4 لمصر
-الشوط الثالث : 16-13 لمصر 
-الشوط الرابع : 27-24 لمنتخب المغرب الذي حول النتيجة في الثواني الأخيرة .  

ومثل منتخب مصر : منى حاتم وندى مجدي وياسمين محمد وبسمة محمد وهدير أشرف وهايدي ياسر وندى عزت وميادة عادل ومريم حسام ومنة الله كريم ، ومثل منتخب المغرب : فاطمة عبد الرحمن وفاطمة بيتشو وايمان بوشان ونادية الخطاب ومنال الدريسى سكينة أبو فارس . 
وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية .

وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة .

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان قائمة منتخب مصر لـ«البوتشي» فى الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

منتخب المغرب يكتسح بوروندي في منافسات السلة الإفريقية للأولمبياد الخاص

سلة مصر بنين تكتسح تونس في البطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص

رئيس وفد الجزائر: نشكر مصر والرئيس السيسي على استضافة الأولمبياد الخاص

استاد الدفاع الجوي جاهز لافتتاح الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

سلة مصر تهزم المغرب في البطولة الإفريقية للأولمبياد الخاص

ترشيحاتنا

هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

بعد إعلان رفعها.. تعرف على رسوم النظافة الجديدة ومقدار الزيادة فى الشرائح

وسائل الإعلام الأجنبية تختار مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها في 2020.. صور

بديل للأدوية.. توابل شهيرة تحمي من السرطان

مدرب الزمالك الأسبق يضع روشتة لعلاج سوء أداء الفريق

موعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

AdvertisementS

الجماهير تقتحم الملعب وتريزيجيه على الأعناق.. ليلة سعيدة لـ أستون فيلا عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

شوبير يدافع عن قفشة.. ويكشف السر وراء استبعاده من مباراة الأهلي والنجم

هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يزف بشرى للاعبي الأهلي.. جماهير أستون فيلا تحمل تريزيجيه على الأعناق

أحمد فتحي يقود الأهلي في موقعة الجوهرة الزرقاء الحاسمة

تعاون شريف.. فرج عامر يعلق على ضم نجمي الأهلي بالميركاتو الشتوي

أستون فيلا يوجه رسالة شكر لـ مصر عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ملخص صعقة الفراعنة ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة.. فيديو

لقطة تريزيجيه على أعناق جماهير أستون فيلا.. أبرز مشاهد ليلة تأهل الفيلانز إلى نهائي كأس الرابطة

عقب استبعاده من قائمة الزمالك.. أبوجبل يوجه رسالة لوالدته احتفالاً بعيد ميلاده

سعد سمير يعلق على هدف تريزيجيه التاريخي مع استون فيلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب «السخرية من شاربه»

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي