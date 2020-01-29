السندي أمير الدم.. تسريب صوتي يفضح التنظيم السري للإخوان.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيلمًا وثائقيًا، عن جماعة الإخوان المسلمين، تحت عنوان "السندي أمير الدم"، الذي كان يقوده عبد الرحمن السندى، قبل انفصاله عن جماعة الإخوان فى خمسينيات القرن الماضى، كما عرض الفيلم الذي حمل عنوان " السندي أمير الدم" آراء خبراء ومتخصصين في الجماعات الإرهابية، بشأن الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم السرى خلال عهد حسن البنا، بجانب مسيرة الإرهاب في جماعة الإخوان منذ نشأتها حتى الآن.

وتضمن الفيلم الوثائقى بعض الصور أثناء القبض على قيادات بجماعة الإخوان عام 1948، بجانب وثائق جديدة بخط يد عضو التنظيم أحمد عادل كمال، أثناء التخطيط لاغتيال النقراشي باشا رئيس الحكومة المصرية في ذلك الوقت".

وأذاع الفيلم، تسريبًا صوتيًا، للمرة الأولى، لأحد أكبر أعضاء الجهاز الخاص لجماعة الإخوان المسلمين أحمد عادل كمال، وهو يوثق بصوته بعض كواليس العمل بالتنظيم السري.

وقال أحمد عادل كمال، خلال التسريب الصوتى : "هو لغاية 45 كان محدود وعدد محدود، وفي 46 ابتدأ يتوسع، وبقى فيه مش عارف 2000 ولا حاجة زي كده من الإخوان المسلمين في النظام الخاص.



