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فن

نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة قوية.. تفاصيل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:45 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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شروق حمدى
شاركت الفنانة نوال الزغبى جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وفاجأت نوال الزغبي جمهورها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها و ارتدت نوال الزغبى جمبسوت وجاكيت باللون الأحمر واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الثقيل لإبراز الإطلالة.

وعلقت نوال الزغبى على الصورة " القوية .. قريبا".

و نالت الصورة إعجاب كبير من متابعى نوال الزغبي و جاءت أبرز التعليقات: "طول عمرك شيك، بتصغري مش بتكبري،  قمر".

ومن ناحية اخرى تستعد نوال الزغبى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "كده باى".

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