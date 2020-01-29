نوال الزغبي تروج لأغنيتها الجديدة قوية.. تفاصيل





وفاجأت نوال الزغبي جمهورها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها و ارتدت نوال الزغبى جمبسوت وجاكيت باللون الأحمر واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الثقيل لإبراز الإطلالة.





وعلقت نوال الزغبى على الصورة " القوية .. قريبا".





و نالت الصورة إعجاب كبير من متابعى نوال الزغبي و جاءت أبرز التعليقات: "طول عمرك شيك، بتصغري مش بتكبري، قمر".





ومن ناحية اخرى تستعد نوال الزغبى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "كده باى".



