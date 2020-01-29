محمد صلاح: تجمعني برئيس نادي الزمالك علاقات طيبة

أعرب محمد صلاح، نجم ومدرب الزمالك السابق عن حبه الشديد لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض.





وقال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي كريم شحاتة: أحب مرتضى منصور في الله، ولا توجد أي مصالح شخصية تجمعنا".





وتابع: مرتضى رجل يعشق الزمالك ويحبني بشدة وأنا كذلك وهو يمتلك مكانة خاصة في قلبي وأحترمه بشدة".





وواصل: حينما أرى لاعب مميز يستحق الانضمام لصفوف الزمالك أقوم بإبلاغ المستشار مرتضى منصور وأقترح التفاوض معه لاستفادة الفريق بخدماته.





وأنهى تصريحاته مؤكدا أنه قليل الحديث مع مرتضى منصور، ولا يجمعه به سوى مكالمات على فترات متباعدة، مشيرًا إلى أن رئيس الزمالك قام بالاتصال به أثناء تصوير برومو النادي ولكنه اعتذر لسفره خارج القاهرة.