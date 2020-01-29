شوشة يصدق على خطة لرفع كفاءة ورصف الطرق ببئر العبد

.



كما تم طرح عملية رفع كفاءة طريق "نجيله الساحل"، بتمويل الخطة الاستثمارية، وتم الانتهاء من معاينة طريق قرية الشوحط لرفع كفاءة الطريق وتوسعته.



أضاف أنه فى هذا السياق تم فتح طريق "عسيله /أبو شله" والذي أغلق الطريق بالرمال أثر العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.



وأضاف رئيس المدينة، أنه تم الانتهاء من مراجعة الفتحات المرورية على مسار الطريق الدولى العريش بئر العبد القنطرة شرق، بمشاركة إدارة مرور بئر العبد والهيئة العامة للطرق والإدارة الهندسية بمجلس المدينة، والانتهاء من أعمال الإصلاحات الضرورية على طريق القنطرة العريش قبالة قرية سلمانة لمنع الحوادث المرورية.



وأعلن مجلس مدينة بئر العبد، أنه تم الانتهاء من رفع أعمدة الإنارة التي تساقطت على جوانب الطرق بالقرى بسبب الأحوال الجوية السيئة التى شهدتها شمال سيناء، كما تم إعادة إنارة الطريق بقريه 6 أكتوبر.



قال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إنه يجري تنفيذ خطة رصف الطرق في نطاق قري ومدينة بئر العبد، والتي تم التصديق عليها من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بئر العبد للعام المالى 2019 /20 20، وأنه تم البدء في رصف طريق التلول المرسي والذي يخدم الصيادين فى بحيرة البردويل