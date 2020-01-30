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برلمان

نائبة تتقدم بتعديل على قانون التقاضي في الأحوال الشخصية

الخميس 30/يناير/2020 - 04:07 ص
النائبة هبة هجرس
النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إنها تقدمت بتعديل على قانون التقاضى فى الأحوال الشخصية، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، وفى انتظر مناقشته فى أقرب وقت ممكن.

وأشارت "هجرس"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن تعديل قانون التقاضى فى الأحوال الشخصية يستهدف حماية الأطفال الذين لديهم إعاقة ذهنية وحماية أموالهم.

وكان قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأول الثلاثاء، لجلسة 9 فبراير المقبل.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأول الثلاثاء مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.
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