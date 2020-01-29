جريمة بشعة بالبحيرة.. ربة منزل تستدرج طفلة وتقتلها خنقا وطعنا بسكينة لسرقة حلقها الذهبى

استيقظ أهالى عزبة صادق بمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة على خبر ارتكاب جريمة قتل بشعة حيث تجردت ربة منزل من كافة مشاعرها الإنسانية وقامت باستدراج طفلة تبلغ من العمر 9سنوت خنقتها وطعنتها فى رقبتها حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وذلك لسرقة الحلق الخاص بالمجنى عليها وتم نقل جثة الطفلة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بالمستشفى المركزى.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات عن " ايمن ا ا " مقيم بعزبة صادق بدائرة المركز، يفيد بتغيب نجلته اروى البالغة من العمر ٩سنوات منذ صباح أمس الثلاثاء وقيامهم بالبحث عنها فى جميع منازل القرية ولم يعثروا عليها.





وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية والعقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات لسرعة التحرى عن الواقعة وكشف اختفاء الطفلة والعثور عليها.





وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن جارة الطفلة المختفية وراء اختفائها وبمداهمة منزل "شيماء م ا " جارة أسرة المجنى عليها تم العثور على الطفلة جثة هامدة وتبين لفريق البحث أن وراء قتل الطفل جارتها، بغرض سرقة الحلق الذهب الخاص بالمجنى عليها.





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان المستشار محمد أكرم حمودة بسكرتارية محمد عبد العظيم تمكن المقدم محمد أبوغزالة والنقيب علاء راضى من ضبط المتهمة والسلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة.





وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة بهدف سرقة حلق المجنى عليه نظرا لمرورها بضائقة مالية وأضافت أنها فى الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء قامت باستدراج الطفلة إلى منزلها وقامت بخنقها باستخدام قطعة من القماش ثم طعنتها بمقص فى رقبتها عدة طعنات حتى فارقة الحياة.



