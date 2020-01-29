AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جريمة بشعة بالبحيرة.. ربة منزل تستدرج طفلة وتقتلها خنقا وطعنا بسكينة لسرقة حلقها الذهبى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
استيقظ أهالى عزبة صادق بمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة على خبر ارتكاب جريمة قتل بشعة حيث تجردت ربة منزل من كافة مشاعرها الإنسانية وقامت باستدراج طفلة تبلغ من العمر 9سنوت خنقتها وطعنتها فى رقبتها حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وذلك لسرقة الحلق الخاص بالمجنى عليها وتم نقل جثة الطفلة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بالمستشفى المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات عن " ايمن ا ا " مقيم بعزبة صادق بدائرة المركز، يفيد بتغيب نجلته اروى البالغة من العمر ٩سنوات منذ صباح أمس الثلاثاء وقيامهم بالبحث عنها فى جميع منازل القرية ولم يعثروا عليها.

وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية والعقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات لسرعة التحرى عن الواقعة وكشف اختفاء الطفلة والعثور عليها.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن جارة الطفلة المختفية وراء اختفائها وبمداهمة منزل "شيماء م ا " جارة أسرة المجنى عليها تم العثور على الطفلة جثة هامدة وتبين لفريق البحث أن وراء قتل الطفل جارتها، بغرض سرقة الحلق الذهب الخاص بالمجنى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان المستشار محمد أكرم حمودة بسكرتارية محمد عبد العظيم تمكن المقدم محمد أبوغزالة والنقيب علاء راضى من ضبط  المتهمة والسلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة. 

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة بهدف سرقة حلق المجنى عليه نظرا لمرورها بضائقة مالية وأضافت أنها فى الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء قامت باستدراج الطفلة إلى منزلها وقامت بخنقها باستخدام قطعة من القماش ثم طعنتها بمقص فى رقبتها عدة طعنات حتى فارقة الحياة.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة..تم تحرير المحضر رقم ٨٤٧ لسنة ٢٠٢٠ادارى الدلنجات وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل جوال بوادي النطرون

حوادث اليوم.. مصرع عامل شنقا بإحدى قرى الدقهلية.. ووفاة مندوب مبيعات وإصابة والده وشقيقه بسوهاج في حادث انقلاب سيارة

بسبب سوء حالته النفسية.. شاب يشنق نفسه بـ إيتاى البارود

مصرع طفل غرقا بترعة قرية الحداد بمركز حوش عيسى

جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة داخل سيارة

مصرع شاب وربة منزل صعقا بالكهرباء في البحيرة

ترشيحاتنا

السندي أمير الدم.. تسريب صوتي يفضح التنظيم السري للإخوان.. فيديو

الثعالب تهاجم قريتى البقاشين وعزب غنيم بكفر شكر.. والأهالى يستغيثون

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة بحر الصين الشرقي

ولاء الطاعة لـ تميم.. ماذا قال رئيس وزراء قطر الجديد فى حلف اليمين؟.. شاهد

محمد صلاح يوجه رسائل لـ مصطفى محمد وأحمد بلال

تنخفض لـ 10 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب «السخرية من شاربه»