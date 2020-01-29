تجديد حبس 3 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة ومحرضة ضد الدولة

جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين ، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.







