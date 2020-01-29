تجديد حبس 3 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة ومحرضة ضد الدولة

جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين ، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
أقرأ ايضا | في وسط الطريق.. تكدسات بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري
المعادي.. صور
أقرأ ايضا | ذبح صديق طفولته..
حبس سائق قتل مسجل خطر بالعمرانية
وحققت النيابة العامة، مع 12 متهما آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.