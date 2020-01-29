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محافظات

خدمات متكاملة للقرية النموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ6 قرى بالمنيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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أيمن رياض

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع لجنة التخطيط المحلي لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

 

ناقش الاجتماع أعمال تنفيذ المبادرة، والاحتياجات المطلوبة بحضور فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية والشريكة في التنفيذ، لتحديد قرية من الست قري لتصبح" القرية النموذجية " ، لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لها حيث تشمل الخدمات والأعمال المنفذة  (إنشاء ورفع كفاءة مدارس ـ أعمال رصف طرق ـ إنشاء كباري ـ وصلات مياه ـ تطوير مراكز شباب ـ قوافل طبية ـ تطوير وحدات صحية- توصيل شبكات كهربائية).


وشدد المحافظ علي سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية في القري الـ 6، مؤكدًا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لاختيار القرية النموذجية.


أكد المحافظ، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من اجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

خدمات متكاملة للقرية النموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ6 قرى بالمنيا
خدمات متكاملة للقرية النموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ6 قرى بالمنيا
خدمات متكاملة للقرية النموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ6 قرى بالمنيا
خدمات متكاملة للقرية النموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ6 قرى بالمنيا
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