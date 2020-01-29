ضبط مواد غذائية فاسدة خلال حملة على المطاعم والمحال التجارية ببورسعيد

شن رجال الرقابة والتجارة التموينية ومكتب أغذية المدينة بمحافظة بورسعيد للتفتيش علي محلات وسط البلد وحى الشرق والبازار للاطمئنان على المطاعم والمحال التجارية ومحال تقديم الوجبات السريعة للسادة المواطنين.





وتمكنت الحملة من ضبط كميات من البط - الدواجن - الحمام - السمان - داخل أطباق مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج والذبح - الصنف - أسم المجزر - رقم الترخيص - العنوان - مخالفًا بذلك القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 والقانون 10 لسنة 1966 وكانت الأعداد كالاتى 40 بطه × 5 كجم , 26 طبق سمان × عدد 8 سمان ، 30 طبق دواجن × 1كجم .45 طبق حمام × 6 وقد تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.





تم ضبط كميات كبيرة تقدر ب 100 كجم من المخللات داخل أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد غير مدون عليها بيانات تفيد الإنتاج والانتهاء واسم المصنع مخالفا بذلك القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 والقانون رقم 281 لسنة 1994 وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الكميات.





وأثناء مرور الحملة تم تحرير محضر عدم وجود فواتير ومستندات لأحد المولات بدائرة حى الشرق (ياميش ) لوجود كميات من ياميش رمضان مجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية تقدر 136 طبق مشكل من الياميش مخلفا للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واحالة المحضر للنيابة.



