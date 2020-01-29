ضبط عاطل بحوزته حشيش وبندقية آلية بالقناطر الخيرية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطل يدعى كريم طرشى وبحوزته حشيش مخدر وبندقية الية احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط مصطفي م ر " وشهرته " كريم طرشي ".

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وضبط بحوزته سلاح نارى بندقية آليه مطموسة الارقام بخزينتها 9 طلقات من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن 225 جرام ومبلغ 320 جنيه حال قيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم 14700 لسنة 2019م جنح مركز قليوب عن بلاغ المواطن احمد ح م عاطل ومقيم قلما – دائرة المركز.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما واخطرت النيابة فتولت التحقيق.