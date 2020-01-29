مصيلحي: لاعبو الأهلي جاهزون لحسم مباراة الزمالك

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالأهلي أن الفريق جاهز لتقديم عرض قوي أمام الزمالك وحسم نتيجة المباراة المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري، مشيرا إلى أنها مواجهة مهمة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.





وأوضح أن المباراة صعبة؛ نظرا لإقامتها عقب فترة التوقف الطويلة بسبب ارتباطات المنتخب الوطني، خاصة أن الأهلي لم يخض خلالها سوى مباراة ودية وحيدة ولم تكن كافية لاستعادة حساسية المباريات.





وأكد مصيلحي ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي الأهلي ورغبتهم في تحقيق الفوز وتقديم أفضل ما لديهم باستمرار من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق.



