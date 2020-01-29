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حوادث

عاطلان وسيدة يلقون شطة على وجه سائق لسرقة دراجته البخارية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكنت الأطواف الامنية بالقاهرة من ضبط عصابة سرقة توك توك من قائده بإلقاء شطه على وجهه أثناء توصيلهم ، ولاذوا بالهرب إلى أن تم ضبطهم.


تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبته القوة المرافقة اثناء تفقدهم للحاله الامنية بشارع مجمع المصانع، دائرة القسم من ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح ابيض "مطواة" وكيس بداخله مسحوق " الشطة " وربة منزل عقب قيامهم بسرقة دراجة بخارية " توك توك " كرهًا عن قائدها.

بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية  قيادته "توك توك" بشارع مصر والسودان ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة  استوقفه المتهمين بدعوى توصيلهم الى الشارع محل الضبط وعقب وصولهم قام المتهم الثاني بإلقاء كمية من مادة الشطة على وجهه وهدده الأول بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولوا على الدراجة قيادته كرهًا عنه.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي  النيابة العامة.

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