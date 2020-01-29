الأمن يعيد حقيبة أموال لصاحبها بعد تركها سهوا في مترو جمال عبدالناصر

تبلغ لقسم شرطة سادس المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين رصيف المرج بمحطة جمال عبدالناصر لمترو الأنفاق بالعثور على حقيبة متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها (مبالغ مالية أجنبية ومصرية – و3 ساعات حريمى – و2 نظارة – و2 كارنية).





وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها، والذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهوًا، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.





ومن جابنه توجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معها إعادة المفقودات الخاصة به.



