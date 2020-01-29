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حوادث

الأمن يعيد حقيبة أموال لصاحبها بعد تركها سهوا في مترو جمال عبدالناصر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من اعادة حقيبة بها مبلغ مالى لأحد الأشخاص عقب تركها سهوًا برصيف محطة جمال عبدالناصر لمترو الأنفاق.
 
تبلغ لقسم شرطة سادس المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين رصيف المرج بمحطة جمال عبدالناصر لمترو الأنفاق بالعثور على حقيبة متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها (مبالغ مالية أجنبية ومصرية – و3 ساعات حريمى – و2 نظارة – و2 كارنية).

وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها، والذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهوًا، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

ومن جابنه توجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معها إعادة المفقودات الخاصة به.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.

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