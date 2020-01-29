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محافظات

حملة لرفع الإشغالات والتعديات على كورنيش المنيا.. فيديو وصور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم كورنيش النيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذي وجه برفع كافة الإشغالات على الكورنيش لانجاز الأعمال المتبقية من التطوير، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وحتى يكتمل الشكل العام للكورنيش.


من جانبه، تابع محمد سيد رئيس المدينة أعمال الحملة والتي بدأت من أمام المدرسة الثانوية العسكرية وحتى نادي أعضاء هيئة التدريس ، برئاسة هشام فايز نائب رئيس المركز، حيث تمت إزالة ورفع كافة حالات الإشغالات من أكشاك ومقاعد،  تمهيدًا لضم تلك المنطقة للمرحلة الثالثة من أعمال  تطوير الكورنيش وستمتد بطول 150 متر، لتضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه عامة.


أكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة ، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش في مرحلته الثالثة، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.


يذكر أن، محافظة المنيا أنهت أعمال تطوير المرحلة الأولى والثانية من كورنيش النيل والذى يتم تطويره على ثلاث مراحل بطول 735 متر تقريبا  ، حيث تم تشغيل المرحلة الاولى في يوليو الماضي والتي امتدت بطول 290 مترا، بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافيتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.


وتمتد المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش بطول 295م، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات، كما تم خلال تلك المرحلة مراعاة زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش.

حملة لرفع الإشغالات والتعديات على كورنيش المنيا.. فيديو وصور
حملة لرفع الإشغالات والتعديات على كورنيش المنيا.. فيديو وصور
حملة لرفع الإشغالات والتعديات على كورنيش المنيا.. فيديو وصور
حملة لرفع الإشغالات والتعديات على كورنيش المنيا.. فيديو وصور
حملة لرفع الإشغالات والتعديات على كورنيش المنيا.. فيديو وصور
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