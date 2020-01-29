القوى العاملة: تقنين وتصويب أوضاع العمالة الأجنبية بالمنشآت والنوادي الرياضية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة تقنين وتصويب أوضاع العمالة الأجنبية بكافة المنشآت بما فيها النوادي الرياضية.





وفي هذا الإطار، أوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد أن المديرية قامت اليوم بحملات تفتيش لحصر وتقنين أوضاع الأجانب العاملين بكافة المنشآت على مستوى جميع القطاعات، وبالأخص النوادي الرياضية في نطاق مدينة بور فؤاد، وقد أسفرت الحملات عن وجود عدد من الأجانب يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعهم وتشغليهم بشكل قانوني بحصولهم علي التراخيص اللازمة، وقد تم إعطاء المنشآت المخالفة مهلة بذلك.