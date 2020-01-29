لأني رجل مصري.. دورى جديد لشباب القليوبية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية دوري جديد بعنوان "لأني راجل مصري" بدأت فعالياته اليوم على ملعب مركز شباب كفر الجزار التابع لإدارة شباب بنها.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية إقامة 3 مباريات موضحا أن الدوري يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

وأضاف الصبروط أنه هذا الدوري هو دوري خماسي لكرة القدم يهدف إلى اكتشاف الفرق المتميزة بالمحافظات والوصول إلى ممثل واحد لكل محافظة للتنافس على لقب بطل دورى "لأنى رجل مصرى" على مستوى الجمهورية.

وتابع وكيل وزارة الشباب بالقليوبية أن هذا الدورى يهدف أيضا لتعديل السلوك تجاه المرأة وتنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ولتعديل السلوكيات المجتمعية السلبية.