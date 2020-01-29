سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع

قررت سيدة حامل ، منع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول، وذلك بسبب تصرفاته الصادمة خلال فترة حملها، والتي أدت إلى شعورها بالتوتر والانزعاج بصورة مستمرة، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.





وأوضحت هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها لكن يُعتقد أنها من الولايات المتحدة الأمريكية، الأسباب التي دفعتها إلى التفكير في هذا القرار في منشور تمت مشاركته على موقع "Reddit".





وأشارت إلى أنه بعد علمها وزوجها بخبر الحمل، فقد قررا الاستعانة بمستشار زواج، خاصة وأنها تعلم أن هذا الأمر من الممكن أن يكون بمثابة "مشكلة حساسة" بالنسبة إلى شريك حياتها، حيث توفيت والدته أثناء الولادة.





وأفادت هذه السيدة، بأن زوجها ووالده كانا "مقتنعين تمامًا بأنها ستموت أثناء الولادة"، وهو ما كان صادمًا بالنسبة إليها.





وكانت بداية معاناتها عندما طلب منها زوجها التأكد من تحديث وثيقة التأمين على حياتها، ومقابلة محام من أجل كتابة وصية، وعلى الرغم من أنها شعرت بأن طلبات زوجها "مبالغ فيها"، إلا أنها وافقت إذا كانت مثل هذه الأمور ستجعله يشعر بتحسن، لكن عندما طلب منها أن تقرر أي من ممتلكاتها ومقتنياتها ترغب في أن تحتفظ به من أجل طفلها، وأي منها ترغب في أن يتم إعادته إلى عائلتها في حال وفاتها، رفضت بشكل قاطع وأعربت عن استيائها من هذا الطلب.





ولسوء حظها فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث انتقدها والد زوجها، كونها بذلك تصعب الأمور على نجله في حال أصبح أرملًا ولديه طفل حديث الولادة عليه أن يرعاه.





وأكدت الزوجة على أنها لم تعان من أي مشاكل أو صعوبات خلال فترة الحمل، وكذلك ذكرت في منشورها أن زوجها يتصرف وكأن موعد ولادتها هو "موعد وفاتها".





وأضافت أنها أخبرته كثيرًا أن تصرفاته تجعلها تشعر بالتوتر والانزعاج، لكن الأمور تزداد سوءًا رغم ذلك.





وطرحت الزوجة سؤالًا على المتابعين بشأن إذا ما كانت مخطئة في تفكيرها في منعه من التواجد برفقتها في غرفة الولادة، وسرعان ما تلقت دعمًا كبيرًا من قبل الكثيرين، وأشار أحد المتابعين إلى أنه لا يتوجب عليها الشعور بالذنب حيال هذا القرار.