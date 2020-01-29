لكل الأعمار.. تعرف على الآثار الجانبية لتقويم الأسنان.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرناوي أخصائي طب الفم والأسنان لـ"صدي البلد"، أن تقويم الأسنان يمكن تركيبه لأي فئة عمرية، ولكن يجب اختيار الوقت المناسب للتركيب.





وتابع أن هناك نوعا من أنواع التقويم يمكن أن يمنع الضرر قبل حدوثه في الأسنان، أو حفظ المسافات بين الأسنان.





وأضاف أن تركيب التقويم يمكن أن يكون في حالات خلع الأسنان أو الضرس للحفاظ على المناطق الفارغة في الفم، ويجب المتابعة مع الطبيب المعالج بعد الخلع.





ونصح بضرورة المتابعة مع الطبيب لمتابعة حالة التقويم الصحية، وكيفية العناية به.





وأشار إلى أن هناك بعض الآثار الجانبية للتقويم، وهي تجمع الطعام في التقويم لعدم نظافة الأسنان.





وأكد أن يجب على الحالة استكمال فترة التقويم للنهاية مع ضرورة وضع المثبت حتى لا تعود الأسنان مرة أخرى.