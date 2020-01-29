ضبط 4 طلاب بحوزتهم كميات من الاستروكس بمحيط مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة أشخاص بمعرفة إحدى النقاط الأمنية بنطاق بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار.





تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى النقاط الأمنية بنطاق بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيارة يستقلها "4 طلاب – لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمناطق "عين شمس، الزيتون، مدينة نصر - قيادة أحدهم".











وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.