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حوادث

ضبط 4 طلاب بحوزتهم كميات من الاستروكس بمحيط مطار القاهرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة أشخاص بمعرفة إحدى النقاط الأمنية بنطاق بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى النقاط الأمنية بنطاق بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيارة يستقلها "4 طلاب – لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمناطق "عين شمس، الزيتون، مدينة نصر  - قيادة أحدهم".

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وضبط بحوزتهم 50 كيسا صغير الحجم من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى قدره 6600 جنيه.


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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