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أخبار العالم

الصحة الإماراتية: إصابة 4 أشخاص صينيّين بـ كورونا وحالتهم مستقرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:12 م
كورونا
كورونا
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس"كورونا" بلغ 4 أفراد من عائلة صينية واحدة، مؤكدة أن حالتهم مستقرة وتم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميًا.

وطمأنت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - المواطنين حول الوضع الصحي العام، لافتة إلى أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، داعية المواطنين والمقيمين كافة إلى التقيد بالإرشادات الصحية العامة.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة.
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