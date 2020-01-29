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رياضة

مالك وادي دجلة يفتح النار على التحكيم بسب الأهلي والزمالك

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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نور عادل
فتح ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، النار على التحكيم عقب مواجهة الزمالك و وادي دجلة امس الثلاثاء.

وتعادل نادي الزمالك مع منافسه وادي دجلة بهدف لكل منهما في مباراة اقيمت باستاد القاهرة في اطار الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" إلى متى سيستمر الحكام في التحيز السافر للأهلي والزمالك؟"

ونشر ماجد سامي مقطع فيديو من مباراة جمعت الأهلي ودجلة في يوم 29 يناير 2019 لرمضان صبحي يدفع أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة، وكتب: "في الموسم الماضي احتسبت هذه اللعبة ضربة جزاء للأهلي لدفع أحمد رمضان بيكهام لرمضان صبحي."

وأضاف ماجد سامي: "و احتسبت هذا العام ضربات جزاء من لمسات يد على وادي دجلة الا أن الكابتن معروف تغاضى عن احتساب ضربتي جزاء من لمستي يد في شوطي المباراة كونهما ضد الزمالك."
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