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توك شو

تعرف على مزايا توحيد الاشتراكات للأشخاص المتقاعدين.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:14 م
محمد سعودي،
محمد سعودي،
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شيرين عادل

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي: إن نسب الاشتراكات الخاصة ببنود الشيخوخة، الوفاة والعجز كانت نسبتها 25%  فى عام 1979.

وكشف محمد سعودي، خلال حوار خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء أن الهدف من قانون التأمينات الجديد توحيد القاعدة القانونية لجميع الفئات الخاصة للتأمينات.

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي ، إلى أن توحيد  الاشتراكات لقانون التأمين الاجتماعى نتج عنه  توحيد للمزايا للأشخاص المتقاعدين.

يذكر أن برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" قام اليوم، الأربعاء، باستضافة محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، للحديث حول تفعيل مزايا وخطوات إعداد قانون التأمينات الاجتماعى.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

ويستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

ويقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

 


 

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