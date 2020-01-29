مصر لإدارة الأصول العقارية: 300 مليون جنيه مبيعات مشروع أصول الهرم السكني

أطلقت مصر لإدارة الأصول العقارية المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع أصول الهرم السكني والمنفذ علي نحو 6000 متر مربع تقريبا بواجهة رئيسية علي شارع الهرم بطول 40 مترا، ويتضمن 6 عمارات سكنية بمساحات متنوعة.

ومن جانبه قال المهندس عبدالناصر طه الرئيس التنفيذي لمصر للأصول العقارية، إن مبيعات المشروع المستهدفة تصل لنحو 300 مليون جنيه، ويتم تسليم وحداته على مرحلتين خلال العامين 2020 و2021.

وأوضح في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الشركة لديها حجم مباني وأصول عقارية متعددة خاصة بمنطقة وسط البلد ولدينا نحو 13 ألف مبني تقريبا في 6 محافظات علي الأقل.

وتابع طه، أن خطة الدولة لتطوير منطقة وسط البلد لتعود إلى سابق مكانتها المميزة، واستغلال المباني والأصول المملوكة لنا بها بالشكل الأمثل، لتحقيق أكبر عائد ممكن.

وشهد المؤتمر توقيع مصر للأصول العقارية عقد لتسويق المشروع مع HSG للاستثمار والتطوير، بحضور كل من باسل الحيني رئيس القابضة للتأمين ومحمد الجزار العضو المنتدب HSG.