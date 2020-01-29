AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض نتائج وملاحظات لجنة قطاع التفتيش والمتابعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:15 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتائج لجنة قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية والتي زارت المحافظة للوقوف على جهود المحافظة في محاور التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة وتقييم أداء رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالوحدات المحلية وذلك بناءً على التنسيق الذى تم بين محافظ أسيوط واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والدكتور محمود أبوالمجد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.

واستمع محافظ أسيوط – خلال اللقاء – إلى أهم نتائج اللجنة في مختلف القطاعات لمعرفة أوجه القصور وسبل علاجها وتلافي الملاحظات مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لكافة القطاعات وتقييم أداء العاملين بالمحليات والمساهمة في تصحيح أي مخالفات ومواجهة أي مظاهر أو أشكال للفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية.

كان محافظ أسيوط قد عقد أكثر من اجتماع برؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة على مدار شهرين موجهًا بتفعيل المتابعة الميدانية على كافة القطاعات والإدارات الهندسية وتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات والمضي قدمًا في منظومة التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة فضلًا عن تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى تكثيف الحملات المفاجئة على جميع الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة ومتابعة أداء العاملين بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية وتقويم الأداء بالإضافة إلى تنظيم حملات مخططة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص ومراجعة كافة القطاعات والمحاور ومتابعة مشروعات الخدمات والمرافق وتقييم قدرة الوحدات المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام والمساعد بالمتابعة اليومية لملف النظافة

التنمية المحلية في عام .. جارٍ اختيار 65 قيادة محلية والتجهيز للإعلان عن 35 قيادة خالية .. تنفيذ 138 دورة تدريبية وورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالمحليات يستفيد منها 4500 متدرب

التنمية المحلية في عام 2019.. ضم 5877 كتلة سكنية بالمدن والقرى للحيز العمراني.. المرور على 205 وحدات محلية في 13 محافظة.. تفتيش مفاجئ على 35 مدينة وحي.. واستبعاد عدد من القيادات والعاملين

تحرير 63 محضر إشغال طريق ورفع الإشغالات فى البداري بأسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ أسيوط يوجه بتقييم أداء العاملين بالمحليات .. صور

ترشيحاتنا

محمد صلاح يوجه رسائل لـ مصطفى محمد وأحمد بلال

بكلمات مؤثرة.. أصالة توجه رسالة لتوأميها

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاربعاء 29 - 1 - 2020.. فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

مالك وادي دجلة يفتح النار على التحكيم بسب الأهلي والزمالك

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

120 فنانا من 40 دولة يواصلون الإبداع فى صالون الفنون بالغردقة.. صور

سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع