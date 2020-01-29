محافظ أسيوط يستعرض نتائج وملاحظات لجنة قطاع التفتيش والمتابعة

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتائج لجنة قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية والتي زارت المحافظة للوقوف على جهود المحافظة في محاور التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة وتقييم أداء رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالوحدات المحلية وذلك بناءً على التنسيق الذى تم بين محافظ أسيوط واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والدكتور محمود أبوالمجد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.





واستمع محافظ أسيوط – خلال اللقاء – إلى أهم نتائج اللجنة في مختلف القطاعات لمعرفة أوجه القصور وسبل علاجها وتلافي الملاحظات مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لكافة القطاعات وتقييم أداء العاملين بالمحليات والمساهمة في تصحيح أي مخالفات ومواجهة أي مظاهر أو أشكال للفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية.



