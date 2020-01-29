إصابة أم وأطفالها باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيبت اليوم الأربعاء، أم وطفلتيهما، باشتباه تسمم غذائي بمدينة بني سويف الجديدة في شرق النيل، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام.





وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم: "هند.م.ع" 40 عاما ، وطفلتيهما "شهد.م.ن" 15 سنة، و"بسمة.م.ن" 14 سنة، طالبتين وجميعهم مقيمون بشرق النيل.



