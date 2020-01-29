AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة أم وأطفالها باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
أصيبت اليوم الأربعاء، أم وطفلتيهما، باشتباه تسمم غذائي بمدينة بني سويف الجديدة في شرق النيل، وتم نقلهم جميعا  إلى المستشفى العام.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم: "هند.م.ع" 40 عاما ، وطفلتيهما "شهد.م.ن" 15 سنة، و"بسمة.م.ن" 14 سنة، طالبتين وجميعهم مقيمون بشرق النيل.

وفي ذات السياق ، أصيبت طالبة باشتباه تسمم غذائي بمدينة بني سويف، وتبين أن الطالبة وتدعى " بوسى.م.و" 14 سنة، ومقمية خلف أبراج الأوقاف بشارع متولي الشعراوي  بمدينة بني سويف. تم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، وتقديم العلاج اللازم لهم ، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحررت المحاضر اللازمة في الواقعتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة أم وطفليها باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بالأسماء.. إصابة 11 راكبا في حادث انقلاب تروسيكل بـ بني سويف

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

مصرع طالب وإصابة ٣ آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة ببني سويف

إصابة عامل سقط من قطار ببني سويف

ترشيحاتنا

تنخفض لـ 10 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة.. فيديو

أوبر تضم خدمة التاكسي الأبيض إليها.. تفاصيل الأسعار

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

عروس تطرد صديقتها من حفل زفافها لسبب شديد الغرابة

أبو الغيط يعلق على خطة ترامب للسلام

مالك وادي دجلة يفتح النار على التحكيم بسب الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

120 فنانا من 40 دولة يواصلون الإبداع فى صالون الفنون بالغردقة.. صور

سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع