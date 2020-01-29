بنسبة زيادة 10% ..3.4 مليار دولار إجمالى صادرات المواد الغذائية فى 2019

أكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أنه بلغ صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2019 حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي محققة نسبة زيادة قدرها 10% وزيادة في القيمة بلغت 300 مليون دولار أمريكي بالمقارنة بصادرات عام 2018.

وأضاف التقرير، الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، تحتل قيم صادرات شهر مارس أعلى قيم في صادرات عام 2019 بقيمة 334 مليون دولار، كما حققت صادرات شهر يوليو اعلى نسبة نمو في أشهر العام بنسبة 16% بالمقارنة بصادرات عام 2018

ولفت التقرير إلى أنه بلغت الصادرات إلى الدول العربية حوالي 1.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 11% يليها أوروبا بقيمة صادرات بلغت حوالي 450 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 9%، كما بلغت الصادرات إلى الدول الافريقية غير العربية حوالي 410 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 6%، وبلغت الصادرات إلى أمريكا حوالي 200 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 23%، ثم الصادرات إلى باقي المجموعات الدولية والتي بلغت 455 مليون دولار ومحققة نسبة زيادة قدرها 3%.

وفيما يتعلق بحصة الأسواق من إجمالي الصادرات، فتمثل الصادرات إلى الدول العربية 56% من إجمالي الصادرات، والاتحاد الأوروبي 13%، الدول الافريقية غير العربية 12%، الولايات المتحدة الامريكية 6%، وأخيرًا باقي التجمعات الدولية بنسبة 13% من إجمالي الصادرات خلال عام 2019.





وعن الصادرات إلى أهم الدول المستوردة، احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصرية في 2019 بقيمة 316 مليون دولار، يليها ليبيا بقيمة 211 مليون دولار، اليمن 204 مليون دولار، أمريكا 200 مليون دولار، الأردن بقيمة 156 مليون دولار، الامارات بقيمة 145 مليون دولار، الجزائر بقيمة 115 مليون دولار، المغرب بقيمة 104 مليون دولار، فلسطين بقيمة 100 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 91 مليون دولار، العراق بقيمة 91 مليون دولار، كينيا بقيمة 87 مليون دولار، لبنان بقيمة 85 مليون دولار، الكويت بقيمة 81 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 77 مليون دولار، مدغشقر بقيمة 68 مليون دولار، إسبانيا بقيمة 60 مليون دولار، هولندا بقيمة 60 مليون دولار، كازاخستان بقيمة 58 مليون دولار، وفى المركز العشرون سوريا بقيمة 57 مليون دولار، وتمثل الصادرات إلى الدول سالفة الذكر 70% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وعن أهم السلع الغذائية المُصدرواشار التقرير إلى أن، احتلت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية قائمة الصادرات الغذائية المصرية في 2019 بقيمة صادرات 353 مليون دولار يليها الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 253 مليون دولار، شيكولاتة بقيمة 171 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 160 مليون دولار، فراولة مجمدة بقيمة 150 مليون دولار، جبن مطبوخ بقيمة 146 مليون دولار، سكر بقيمة 134 مليون دولار، أغذية للحيوان بقيمة 133 مليون دولار، بسكويت وكيك ومحضرات من الحبوب بقيمة 122 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 120 مليون دولار، عصائر بقيمة 100 مليون دولار، تبغ مصنع بقيمة 96 مليون دولار، نباتات طبية وعطرية بقيمة 82 مليون دولار، بطاطس مجمدة بقيمة 78 مليون دولار، وغيرها من المنتجات الغذائية.

وعن أهم الأسواق التي حققت زيادة في قيمة الصادرات بها في 2019، بلغ عدد الدول التي شهدت زيادة إيجابية في الصادرات إليها أكثر من 50 دولة (قيمة الزيادة في الصادرات إليها أكبر من مليون دولار) بإجمالي قيمة زيادة قدرها 459 مليون دولار إجمالي زيادة الصادرات خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وتصدرت اليمن قائمة أهم الدول التي حققت زيادة في الصادرات بقيمة 63 مليون دولار زيادة، يليها الجزائر بقيمة زيادة قدرها 50 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية محققة زيادة في القيمة قدرها 37 مليون دولار، يليها السودان بقيمة زيادة قدرها 32 مليون دولار، فلسطين بقيمة زيادة قدرها 25 مليون دولار، كزاخستان بقيمة 23 مليون دولار، إسبانيا بقيمة 20 مليون دولار.

ويتقدم المجلس بخالص التهنئة إلى الشركات الغذائية المصرية على هذا الإنجاز الكبير الذى لم يكن ليتحقق بدون التعاون والتكاتف بين المجلس والشركات المصدرة وكافة الأجهزة الداعمة للعملية التصديرية في مصر.





وتعد تلك القيم الإيجابية محرك ودافع أقوى لمزيد من الجهد لتحقيق معدلات أداء اعلى في الصادرات المصرية الغذائية التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية لنقدم إلى العالم بكل فخر المنتج الغذائي المصري.