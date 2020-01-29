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برلمان

طيران النواب تطالب بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني بشأن مخاوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا مشيدا بزيارة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لمكتب الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لمتابعة ما يتم من إجراءات وقائية واحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بمطار القاهرة خاصة فى ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين.

وطالب  صدقى، فى بيان له اصدره اليوم من جميع العاملين بالحجر الصحى، بالالتزام الشديد نحو تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة فى ضوء تكليفات الوزير والتشديد على العاملين بالمطار بضرورة إتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال الفحص الطبى الشامل لجميع الرحلات الجوية وبخاصة القادمة من المدن الصينية الى مصر مع التاكيد على اتباع السلوكيات الصحيةً السليمة حفاظًا على سلامة جميع الركاب والمسافرين وتوخى الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة ووزارة الطيران المدنى وإجراء الفحص الطبى الإجبارى لجميع الركاب وأطقم الركب الطائر للرحلات القادمة من الصين.

كما طالب النائب عمرو صدقى بضرورة التنسيق الكامل بين الاجهزة الحكومية خاصة بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية العاملة بالمطار لمواجهة فيروس كورونا خاصة فى ظل المخاوف العالمية من انتشار هذا الفيروس واتخاذ كافة دول العالم جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهته خاصة داخل المطارات.
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