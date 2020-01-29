جامعة دمياط تطلق أيقونة الخدمات الإلكترونية لذوي الاحتياجات

أطلقت اليوم، البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط أيقونة الخدمات الإلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقدم لهم العديد من الخدمات ومنها "خاصية القارئ الآلي للتعرف على أجزاء الموقع والقراءة الآلية للنصوص، خاصية التظليل الآلي باللون الأسود لكل الروابط في الموقع لسهولة تحديدها، خاصية التباين اللوني مع تحديد درجات اللون، خاصية التباعد بين الحروف، خاصية التحكم بتكبير الكلمات، خاصية تعطيل المؤثرات والتأثيرات الانتقالية في الموقع، وخاصية تكبير مؤشر الماوس لضعاف النظر".





ومن جانبه صرح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ان ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالاهتمام بتقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وبما تشمله الخدمات الإلكترونية لهم.





وأكد دعدور، ضرورة توفير العديد من الخدمات الإلكترونية على موقع الجامعة لذوى الاحتياجات الخاصة وأن يشملهم مبادرة لتحول الرقمى للجامعة.





وأوضح رئيس الجامعة، أن الخدمة ستوفر الكثير من الإرهاق والمجهود لذوى الاحتياجات الخاصة للبحث على موقع البوابة الإلكترونية للجامعة.