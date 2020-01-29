إيداع قاتل أخيه ببليس دار رعاية بالزقازيق.. تفاصيل

توجهت قوة أمنية بمركز شرطة بلييس ،اليوم، لتسليم الطالب المتهم بقتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة، إلى دار رعاية بالزقازيق.

جاء ذلك عقب قرار نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار أحمد خطاب، رئيس النيابة ، إيداع طالب الإعدادية المتهم بقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة، إحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق.



البداية كانت بعثور عدد من أهالى قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس، على جثة طفل فى الصف السادس الابتدائى، داخل مصرف القرية، عقب ورود بلاغ بتغيبه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس من مواطن يعمل سائقا مقيم قرية حفنا باختفاء نجله 11 سنة طالب، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء أمس.



وقام الأهالي بالبحث عنه ولم يجدوه فيما عثر عليه، جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه آثار طعنات.



وعلي الفور توجهت قوة من مركز شرطة بلبيس والبحث الجنائي إلى مسرح الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى قيام "خالد" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بارتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة شاهده المجنى عليه فى وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام باستدراجه إلى مكان العثور على الجثة وقتله.