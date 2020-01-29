رمضان بسطاويسي: منبع تجربة محمد عفيفي مطر ذات بُعد صوفي

قال الناقد الدكتور رمضان بسطاويسي: إن تجربة محمد عفيفي مطر لديها خصوصية تختلف عما سبقوه، وفرضت تلك الخصوصية لغة مميزة، وبذلك أصبحت تجربة عفيفي مطر مليئة بمصادر غنية، مما جعلته مرآة للهوية المصرية.





وأشار بسطاويسي، خلال إلقاء كلمته بندوة "محمد عفيفي مطر" ضمن فعاليات المقهى الثقافي، بمعرض الكتاب، إلى أن منبع تجربة عفيفي مطر ذات بعد صوفي لدرجة الحماس، بها افتعال بالوجود والتفاعل معه، وظهر ذلك جليا في أعماله الأدبية.





وأوضح بسطاويسي، أن محمد عفيفي مطر جعل من يأتي بعده يحاول ترجمة جرأته، وتحليل تلك التجربة، فكان عاكسا للثقافة المصرية.





وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.