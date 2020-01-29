AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التضامن معها لمواجهة الاستفزازات التركية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:18 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
Advertisements
أ ش أ
 دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المزيد من التضامن الأوروبي في التعامل مع الاستفزازات التركية ضد السيادة اليونانية وأزمة الهجرة.

وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات صحفية قبيل زيارته لفرنسا، أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم /الأربعاء/ - "إن أي مشاكل تواجهها اليونان مع تركيا أو مع أي دولة أخرى هي أيضا مشاكل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "الجهود التي بذلتها تركيا مؤخرًا للمطالبة بأجزاء كبيرة من شرق البحر المتوسط ​​باعتبارها أراضيها البحرية، بما في ذلك اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، كانت استفزازا صارخا تجاه أوروبا".

وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان هي ركيزة الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط، متابعا "أوروبا مع اليونان ويجب أن تتفاعل وفقًا لذلك، وينبغي عليها تذكير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حدودنا ثابتة وغير قابلة للتفاوض بشأنها".

واتهم رئيس الوزراء اليوناني تركيا بعدم احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفقات الهجرة في بحر إيجه، كما دعا إلى تقاسم أكثر عدلا لعبء المهاجرين في أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليونان تنتقد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن الحدود البحرية

اتفاق تركيا والوفاق.. أردوغان يستغل ليبيا للسيطرة على غاز المتوسط

اليونان توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات أردوغان

بعد اتفاقه مع السراج.. رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الأوروبي لـ أردوغان

بعد طرد السفير الليبي لدى أثينا.. هل تدير حكومة طرابلس ظهرها لـ أردوغان

بعد اتفاق أردوغان والسراج.. قبرص تتحرك لردع أعمال تركيا غير القانونية

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار خفيفة على عدة مناطق غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

مصيلحي: لاعبو الأهلي جاهزون لحسم مباراة الزمالك

انقذوا طارق العنزي.. لماذا انتفض تويتر السعودية من أجل طفل ؟

فيروس كورونا.. الإمارات تعلن حصيلة جديدة للمصابين على أراضيها

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة بحر الصين الشرقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

120 فنانا من 40 دولة يواصلون الإبداع فى صالون الفنون بالغردقة.. صور

سيدة تمنع زوجها من حضور ولادة طفلهما الأول.. والسبب غير متوقع