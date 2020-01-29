اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التضامن معها لمواجهة الاستفزازات التركية

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المزيد من التضامن الأوروبي في التعامل مع الاستفزازات التركية ضد السيادة اليونانية وأزمة الهجرة.



وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات صحفية قبيل زيارته لفرنسا، أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم /الأربعاء/ - "إن أي مشاكل تواجهها اليونان مع تركيا أو مع أي دولة أخرى هي أيضا مشاكل الاتحاد الأوروبي".



وأضاف "الجهود التي بذلتها تركيا مؤخرًا للمطالبة بأجزاء كبيرة من شرق البحر المتوسط ​​باعتبارها أراضيها البحرية، بما في ذلك اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، كانت استفزازا صارخا تجاه أوروبا".



وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان هي ركيزة الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط، متابعا "أوروبا مع اليونان ويجب أن تتفاعل وفقًا لذلك، وينبغي عليها تذكير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حدودنا ثابتة وغير قابلة للتفاوض بشأنها".