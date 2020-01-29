مصر تفوز ببرونزية المجموعة الثانية لفرق البوتشى بالألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

فاز منتخب بالميدالية البرونزية بمنافسات المجموعة الثانية في لعبة البوتشي أولاد، والتي تقام ضمن الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.





حيث حقق الثنائي حلمي حسام ومحمد عبدالرحمن الميدالية البرونزية وحصل الثنائي مصطفى مهدي وصالح محمود على شارة المشاركة.





وتوج الفريق التونسي بالميدالية الذهبية ويضم الثنائي بسام جيدا وشابي أيمن، وحصد الفريق النيجيري المكون من عيسى حسومي وايسوف إبراهيم الميدالية الفضية.





وفي منافسات البنات حصل الفريق المصري المكون من جانا حسان وكريمة محمد على شارة المشاركة في فاز منتخب الجزائر بالميدالية الذهبية وضم الثنائي آسيا شاوشي وسوليفة صايغ وفاز منتخب السودان بالميدالية الفضية والمكون من أروى صالح وآراء شيخ الدين في حين حقق الثنائي التونسي رحمة بلحاج وضحى مطاوع الميدالية البرونزية.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.





وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.