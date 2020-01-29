الأوبرا تحيي بعد غد الذكرى 45 لرحيل كوكب الشرق بحفل غنائي

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذكرى 45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم ، بإقامة حفل غنائي بقيادة المايسترو سليم سحاب في الثامنة مساء بعد غد /الجمعة/ على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أعمال كوكب الشرق التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين من بينها :"عن العشاق ، حبيبي يسعد أوقاته ، برضاك ، أنا في انتظارك، حلم لـ زكريا أحمد، ألف ليلة وليلة، سيرة الحب لبليغ حمدي، فكروني، موسيقى دارت الأيام لمحمد عبدالوهاب، شمس الأصيل لرياض السنباطي وللصبر حدود لـ محمد الموجي".. أداء مي فاروق،عفاف رضا ، المغربية أسما لزرق بالإضافة إلى عازفي التشيلو محمد إسماعيل وعمر طارق.