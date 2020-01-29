استكمال مناقشات التجارب السريرية وإشكاليات الجيزة بالبرلمان.. غدا

يشهد مجلس النواب، غدا الخميس، استكمال مناقشات مشروع قانون التجارب السريرية في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية علي عدد من البنود، والتي تمت إحالتها للبرلمان منذ دور الانعقاد الرابع.





يأتي ذلك برئاسة الوكيل السيد الشريف، حيث انتهت المناقشات علي مدار الفترة الماضية بالإحالة إلى لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لصياغة التعديلات النهائية في ضوء الاعتراضات الرئاسية ومناقشات النواب.





كما تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لمحافظ الجيزة، بشأن إشكاليات المحافظة، والمنتظر أن يحضر بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



