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ديني

جامعة أم القرى: الجماعات الإرهابية في تراجع ووجودها السياسي طفيف

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:46 م
لدكتور الشريف حاتم
لدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني
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يارا زكريا
قال الدكتور حاتم بن عارف العوني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة، إن الجماعات الإرهابية في تراجع؛ وداعش لم يعد دولة كما كان يشاع عنه في البداية وما بقي له هو وجود سياسي طفيف.

وأضاف الدكتور حاتم بن عارف العوني، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أن الفكر الضال لجماعات الإرهاب والتطرف ما زال موجودًا وهو الأخطر لأنه يولد أتباعا له، ومواجهته تحتاج إلى قوة علمية مدعومة سياسيًا وإعلاميًا من أصحاب القرار.

وأشار أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا ما زالت موجودة أيضًا وربما بقوة؛ فعند وقوع أي عمل إجرامي تؤجج هذه الفكرة من الجماعات المتطرفة التي تعادي الدين الإسلامي. 

وألمح إلى أنه من الظلم الكبير النظر إلى أي مسلم على أنه إرهابي عند وقوع أي عمل إجرامي في الغرب، وحتى يثبت المسلم العكس ليس بالعمل الهين، ويشعر حينها أنه مهدد في دينه، بل قد يطالب بأن يتبرأ من قواعد وأصول دينه، خاصة حديثي العهد، لظنه أن هذه القواعد معارضة للقيم الغربية.

وتابع: "الإسلام ليس معاديا للحضارة الغربية بل لابد من الاقتناع العام بأن تنوع الحضارات هي طبيعة في البشرية منذ قديم الأزل، وهذا التنوع يكمل بعضه البعض فلابد من احترام الحضارات كافة".

ونوه إلى أنه لا يمكن أن يحارب التطرف إلا بنشر قيم السماحة والرحمة واحترام حقوق الإنسان في العالم أجمع أيًا كان دينه وعرقه وبغض النظر عن كل شيء، مشيرًا: "الإسلام من أكثر الأديان التي تقر بذلك".

واختتم أنه ينبغي على العقلاء من الغرب والدول الإسلامية الوقوف على خطورة هذا الظاهرة لأنها تؤدى إلى تأجيج روح الكراهية بين الشعوب الإسلامية والغرب وتغذي الفكر المتطرف مع الوقت.
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