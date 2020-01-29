نحن معكم وإلى جانبكم.. الرئيس اللبناني يدعم الفلسطينيين فى اتصال هاتفى مع أبو مازن

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيا من نظيره اللبناني ميشال عون.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد الرئيس عون، دعم لبنان الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة في مواجهة المخاطر المحدقة بها، قائلا: "نحن معكم وإلى جانبكم في أي موقف تتخذونه لحماية حقوقكم".





وأعرب عن أمله فى أن تتخذ الدول العربية موقفًا حاسمًا وموحدًا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.





من جانبه، شكر الرئيس عباس نظيره اللبناني على مواقف بلاده التي لطالما كانت داعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها.





وجدد التأكيد على ضرورة مواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، ورفضها وعدم السماح بتمريرها والتمسك بالشرعية الدولية طريقًا وحيدًا لحل القضية الفلسطينية.



