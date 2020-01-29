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أخبار البلد

الوزراء يوافق على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات محطة دحرجة للمركبات في شرق بورسعيد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:42 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة "بولوريه أفريقا اوجيستكس" وشركة"نيبون يوسن كابوشيكي كايشا" وشركة "تويوتا تسوشو كوربوريشن".

أوضح مجلس الوزراء أن ذلك بشرط الانتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونًا وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذانًا باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.
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