غزل المحلة يستضيف فريق مالية كفر الزيات وديا استعدادا للمنصورة

يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي غزل المحله منافسه مالية كفر الزيات وديا الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثانية عصرا استعدادا لمنافسات الجولة ال14 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.





ويسعي خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة لتجهيز كل اللاعبين لخوض المنافسه وايجاد حلول تكتيكيه كثيرة خلال المباريات القادمة أملا في الصعود الي الدوري الممتاز الموسم القادم.





ويواجه فريق غزل المحلة منافسه المنصورة ١١ فبراير المقبل.





ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القسم الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فاركو بينما يحتل فريق مالية كفر الزيات المركز ال 11 برصيد 5 نقاط.