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أخبار البلد

كورونا ذريعة جديدة لـ الإخوان.. إعلامية تعري التنظيم من ألاعيبه ضد مصر والإمارات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:49 م
مصر والإمارات
مصر والإمارات
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ميـــس رضــا
ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، على الشائعات المتداولة على مواقع التواصل 
الإجتماعى والتى أفادت بإصابة 75 شخصا بفيروس كورونا فى إمارة أبو ظبي و63 آخرون فى إمارة دبي مع إطلاق تحذيرات بالإمتناع عن السفر لدولة الإمارات المتحدة.

وقالت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر"صدى البلد"، إن تنظيم الحمدين القطري وجماعة الإخوان المسلمين وقناة الجزيرة القطرية وراء إطلاق هذه الشائعات بهدف ضرب الأمن والإستقرار فى دولة الإمارت، واستمرارًا لمسلسل الأكاذيب والإفتراءات التى يروجون لها يوميا عبر أبواقهم المشبوهة وعملائهم الخونة الذين يكنون الحقد والكراهية لها.

 وأكدت أن مثل هذه الشائعات لن ولم تنال من النجاحات غير المسبوقة التى تحققها الإمارات على أرض الواقع بفضل سواعد أبناء زايد، مشيرة فى الوقت نفسه ، إلى أن الإمارات تعد الأولى عربيا والـ 21 عالميا على مؤشر مرونة سوق العمل العالمى وهى الوحيدة خليجيا ضمن قائمة الدول الـ30 الأكثر مرونة في أسواق العمل ما يعكس مدى الاستقرار الذى تتمتع به على كافة المستويات.

وأكدت "الرشيد"، فى سياق متصل، أن ما أشيع على مواقع التواصل حول محاولة اختباء تاجر مخدرات مصري داخل مجلس الاتصال العسكري بالسفارة المصرية فى منطقة الجابرية بالكويت أثناء مطاردته من قبل رجال مباحث مكافحة المخدرات عار تماما عن الصحة وذلك بحسب تأكيدات لرئيس مكتب الاتصال العسكري بالجابرية -جري اتصال معه- والذى نفي بدوره اختبائه أثناء مطاردته أمنيا، وموضحا في الوقت ذاته أن المطاردة كانت بشارع عبد الله دشتى بالجابرية وهى تبعد كثيرا عن مركز الاتصال العسكري 

وشددت "الرشيد"، على ضرورة تحري الدقة قبل نقل الأخبار واستقاءها من مصادرها الرسمية بعيدا عن المواقع والقنوات المشبوهة التى تعمل لخدمة أجندات محددة.
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