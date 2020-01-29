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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. آبل تغلق متجرا وتمنع موظفيها من السفر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:01 م
آبل
آبل
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شيماء عبد المنعم
أعلن تيم كوك "Tim Cook"، المدير التنفيذي لشركة آبل "Apple"، أن شركته قد قيدت رحلات موظفيها إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وقال "كوك": "إن الشركة بدأت في تقييد سفر الموظفين إلى الصين الأسبوع الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا"، وأضاف: "أن الشركة أغلقت متجرًا واحدًا في البر الرئيسي للصين".

وأوضح "تيم": "أن الشركة تزود موظفيها الذين يعملون بالقرب من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، وعبر البلاد، بأدوات العناية".

وأضاف "كوك"، أن بعض موردي شركة آبل موجودون في مدينة ووهان، وسيتم إغلاق فروع الشركة على الأقل في البلاد حتى 10 فبراير بناءً على توصية من الحكومة الصينية.

وأشار "تيم" إلى أن معظم منشآت تصنيع آبل تقع في الصين، فإن تفشي المرض سيؤثر ذلك على مبيعات الشركة، كما قال المدير التنفيذي لشركة آبل: "نحن نتبرع للمجموعات التي تعمل على احتواء المرض".

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة آبل مجموعات من الرعاية الصحية للعاملين في منطقة "ووهان" الصينية، مع الأخذ بانتظام في درجة حرارة الموظفين للتحقق من الحمى والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا التي تشير إلى وجود الفيروس، إلى جانب تنظيف متاجر ومكاتب البيع بالتجزئة بقوة.

وقد صرحت شركة فوكسكون التايوانية للإلكترونيات، المصنعة للمنتجات الرئيسية لعدد من شركات التكنولوجيا، بما فى ذلك آبل، أنها لن تعدل أى جداول زمنية للتصنيع أو تغلق مصانعها بسبب تفشى فيروس كورونا، وقالت الشركة التى يقع مقرها فى تايوان وتدير العديد من المصانع فى الصين، فى بيان، إنها تراقب الوضع، لكنها لا تتوقع أن يؤثر على أى من "التزاماتها الصناعية".

وقد تسبب فيروس كورونا القاتل الشبيه بالأنفلونزا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر الماضي، وفي وفاة أكثر من 130 شخصا وأصاب حوالي 6000 آخرين، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وتثير مشكلة انتشار فيروس كرونا، ومخاوف شركة آبل الأمريكية، التى تعتمد اعتمادا كبيرا على "فوكسكون" لإنتاج أجهزة الآيفون، فمن الممكن أن يعطل ذلك الجداول الزمنية لتصنيع الهواتف الذكية القادمة وغيرها من المنتجات، إذ يتم تجميع كل من الآيفون فى المصانع التى تديرها شركة Hon Hai Precision Industry Company التابعة لشركة فوكسكون فى مدينة Zhengzhou والشركة المصنعة التايوانية Pegatron التى تدير المصانع بالقرب من شنجهاى.

الجدير بالذكر أن آبل ليست الشركة الأمريكية الأولي التي تحظر سفر موظفيها للصين، حيث منعت أيضًا عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موظفيها من السفر، إلى جانب شركات عالمية كبرى أخرى مثل إل جي الكورية الجنوبية، وبنك HSBC البريطاني، وشركة هوندا موتور اليابانية.
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