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حوادث

محكمة النقض توقع بروتوكولا مع البورصة لإعداد دورات تدريبية للقضاة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
صرح المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام أنه تحت رعاية المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقع اليوم الأربعاء الموافق ۲۹ يناير ۲۰۲۰ المستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وذلك لإعداد دورات تدريبية للقضاة للتعريف بالبورصة المصرية، والتشريعات المنظمة لهيئة سوق المال للقضاة وذلك في إطار نشر الوعي بملفات وقضايا، سوق المال المختلفة. 

وأكد المستشار حسام صادق أهمية بروتوكول التعاون بين محكمة النقض والبورصة المصرية في زيادة الوعي بحقيقة واقع ما يدور في سوق المال. 

وقد افتتح المستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض جلسة تداولات البورصة اليوم الأربعاء، على هامش توقيع البروتوكول. 

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