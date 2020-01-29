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رياضة

منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
شهد اليوم الختامي لمنافسات ألعاب القوى في أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص التي تحتضنها مصر من الفترة 23 إلى 31 يناير الجاري تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة 42 دولة أفريقية.

وشهد اليوم منافسة شرسة، وفِي مسابقة ١٥٠ مترا المجموعة الأولى حققت الكينية ستيلين شكوكوزكيا المركز الأول، وجاءت بطلة ملاوي ويما سبولينو في المركز الثاني وحلت الكينية ارين نيات في المركز الثالث.

وفِي المجموعة الثانية رجال من نفس السباقات حقق الكيني اونسانس مديد المركز الاول والتونسي خالد مجلول المركز الثاني وجاء في المركز الثالث ساديب بانديبو في المركز الثالث.

وفِي سباك ٢٠٠ متر عن المجموعة الأولى رجال حقق سامبل شيبا بطل اسواتيني المركز الأول وحل الإيفواري زيهو سينجو في المركز الثاني وجاء التونسي لؤي رزقي في المركز الرابع.

وفِي المجموعة الثانية حقق الغاني اكوسا بونسا المركز الاول والبوركيني عبدول سافرحيني المركز الثاني وحل كاليفاني جاهيدي بطل تنزانيا في المركز الثالث.

وفِي المجموعة الثالثة جاء الفاني امتروسي تيليه في المركز الاول، ويليه باسمبيه كويكي بطل غانا ايضا في المركز الثاني وجاء التونسي رمزي همامي في المركز الثالث.

وفِي المجموعة الرابعة جاء بطل ايسواتيني ميليون دينيي في المركز الاول ويليه علي محمد جاس بطل جيبوتي في المركز الثاني وحل بارك ديستا بطل ايثيوبيا في المركز الثالث.

وفِي المجموعة الخامسة حل المروتاني ابو بكر مانيلا في المركز الاول ويليه عمر ساديبي في المركز الثاني وأخيرا جاء الجا الين بطل غانا في المركز الثالث.

وفِي المجموعة السادسة حقق معتز محمد الجوهري المركز الاول وجاء محمد القنطاوي بطل موريتانيا في المركز الثاني وجاء البازا اسماعيل بطل جنوب أفريقيا في المركز الثالث.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
منافسات شرسة في ختام ألعاب القوى ومصر تحقق ذهبية 200 متر
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