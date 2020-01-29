نهاية 17 سنة زواج كسر الرقبة.. إحالة مهندس تعدى على زوجته بسبب ضرتها للجنايات

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية مهندسا زراعيا إلي محكمة الجنايات لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت بمنطقة أوسيم.





تسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها حول سبب الوفاة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول ارتكاب زوج القتيلة للجريمة، وتضمن أمر الإحالة اتهام الزوج بتهمة ضرب أفضى إلي موت.





وشرحت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ 17 عاما وأنجب منها 3 أبناء ومنذ عدة سنوات نشبت بينهما خلافات فذهبت الزوجة إلى منزل أسرتها وقام زوجها بالزواج من أخرى وبعد فترة أعاد زوجته الأولي إلي عصمته وبدأت الخلافات تدب بين الزوجتين.





وأشارت التحريات والتحقيقات إلى أنه قبل يوم الواقعة تشاجرت الزوجة الأولي مع ضرتها فقلل الزوج مصروف منزلها حيث كان يعطيها 35 جنيها في اليوم ولكنها طلبت منه زيادة المصروف لعدم تغطيته احتياجات المنزل.





أضافت التحقيقات أن الزوج رفض طلب زوجته الأولي فنشبت بينهما مشادة كلامية قام علي إثرها بالتعدي عليها بالضرب بيديه ثم ركلها بقدميه عدة مرات ما أدي لإصابتها بكسر بفقرات العنق فقام بنقلها للمستشفي وادعي سقوطها من علو، ما أسفر عن إصابتها بكسر بالفقرة العنقية بالعمود الفقري، ثم تم نقلها لمستشفي القصر العيني





وبعد مرور 3 أيام لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها حتي كشف طفليها الجريمة عندما أخبرا خالتهما بتعدي والدهما على والدتهما بالضرب محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، فقامت عائلة المجني عليها بالتشاجر مع الزوج وإبلاغ الشرطة ففر هاربا حتي تمكنت مباحث أوسيم من ضبطه.