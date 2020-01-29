سوهاج الأولى في سباق 100 متر عدو بالملتقى الصيدلي للجامعات

فازت جامعة سوهاج بالمركز الأول في سباق ١٠٠ متر عدو" طلبة"، وذلك في إطار منافسات الملتقي الصيدلي الثاني لطلاب الجامعات المصرية، والمقام بجامعة سوهاج في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ يناير الجاري.





وأشار الدكتور أشرف أبو الوفا إلى أن جامعة القاهرة قد حصدت المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب جامعة السادات.





وأضاف الدكتور محمود عكاشة المشرف على المسابقة، أن منافسات سباق ١٠٠متر عدو" طالبات" أسفرت عن فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول.



