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تعليم

سوهاج الأولى في سباق 100 متر عدو بالملتقى الصيدلي للجامعات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:50 م
سباق 100 متر عدو
سباق 100 متر عدو
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قســــم التعليم
فازت جامعة سوهاج بالمركز الأول في سباق ١٠٠ متر عدو" طلبة"، وذلك في إطار منافسات الملتقي الصيدلي الثاني لطلاب الجامعات المصرية، والمقام بجامعة سوهاج في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ يناير الجاري.

وأشار الدكتور أشرف أبو الوفا إلى أن جامعة القاهرة قد حصدت المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب جامعة السادات.

وأضاف الدكتور محمود عكاشة المشرف على المسابقة، أن منافسات سباق ١٠٠متر عدو" طالبات" أسفرت عن فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول.

وحصدت جامعة المنصورة المركز الثاني، أما جامعة السادات فقد فاز بالمركز الثالث.
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