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أخبار البلد

#فودافون يتصدر تويتر بعد إعلان بيع حصتها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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منار نور
أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC  توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية. 

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #فودافون ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل    الاجتماعى التواصل الاجتماعى . 

تضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة .لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد
 
وتعتزم شركة فودافون العالمية اللإستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها فى حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021

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